Депутат Харченко заявила, что решение о бесплатном проезде для детей до 14 лет должны принимать регионы

Инициатива Общественной палаты России о бесплатном проезде для детей младше 14 лет требует обсуждения на местном уровне. Такое мнение высказала заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, ее слова привел сайт телеканала «Звезда» .

Общественная палата предложила закрепить бесплатный проезд в общественном транспорте для детей до 14 лет, отметив необходимость увеличения тарифов для взрослых для финансирования этой меры.

Харченко назвала инициативу «отличной», но подчеркнула, что ее регулирование не может быть введено «сверху вниз». Она отметила, что подобные вопросы находятся в компетенции регионов и муниципалитетов.

«Нужно спросить у горожан… хотят ли они оплачивать проезд чужих детей в транспорте? Я бы согласилась, потому что считаю, что чужих детей не бывает», — пояснила депутат.

Для проведения опросов Харченко предложила использовать интерактивные технологии, например, запустить опрос на официальной странице мэра города или в Общественной палате области.