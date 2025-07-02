Депутат Хамитов предложил отдать заброшенные городские объекты под спортивные площадки

Депутат Государственной думы от партии «Новые люди» Амир Хамитов предложил новую инициативу — переоборудовать заброшенные городские объекты в спортивные площадки. Он сообщил об этом Life.ru и подчеркнул, что такая мера позволит эффективно использовать имеющуюся инфраструктуру и предоставить возможность заниматься спортом всем желающим.

Хамитов считает, что сегодня важно не только возводить новые спортивные сооружения, но и рационально использовать уже существующую городскую инфраструктуру.

«Именно поэтому я предлагаю запустить проект «Новые пространства спорта» — инициативу по адаптации заброшенных и неиспользуемых городских территорий под современные площадки для массового спорта», — отметил депутат Госдумы.

Чиновник предлагает различные варианты: крыши торговых центров, старые котельные, пустующие парковки. Все эти места можно превратить в безопасные зоны для занятий уличными видами спорта: воркаутом, скейтбордингом, паркуром и стритболом. Депутат уверен, что это будет экономически выгодно и поможет оживить городскую среду, особенно в спальных районах и малых населенных пунктах.