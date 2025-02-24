Депутат Гутенев: под давлением со стороны ЕС Россия работает эффективнее

Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что проблемы от новых санкций для России «будут минимальными».

Политик уверен, что под политическим и экономическим давлением со стороны ЕС Россия работает «эффективнее».

«Мы активно проводим не просто импортозамещения, но и обеспечиваем технологический суверенитет в области цифровизации. Это не только финтех, но это и программно-аппаратные комплексы для высокотехнологической промышленности», — сказал Гутенев.

По его словам, Россия уже не раз доказывала, что санкции помогают ей развиваться быстрее.