Депутат Говырин рассказал, что с октября будет увеличен лимит выручки для предприятий общепита

С 1 октября 2025 года в России произойдет ряд изменений, которые затронут бизнес и государственные процессы. Об этом сообщил член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT .

«В первую очередь стоит отметить переход на новый порядок обмена электронными документами», — сказал парламентарий.

Теперь счета-фактуры сопровождаются универсальными сообщениями через операторов ЭДО без необходимости использования квалифицированной электронной подписи.

Также будет увеличен лимит выручки для предприятий общественного питания, что позволит им применять льготный порядок освобождения от НДС. Теперь этот показатель возрастет до трех миллиардов рублей в год, подчеркнул депутат.

Запуск цифрового рубля в бюджетной системе откроет новые технические возможности для участников бюджетного процесса. Изменения коснутся и маркировки товаров.

«Национальная система "Честный знак" расширяет охват: обязательной маркировке подлежат цементы, строительные растворы, бетоны и гипсовые материалы», — заявил Говырин.