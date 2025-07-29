Россия заняла 15-е место среди европейских стран по доступности бензина. Депутат, член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с Life отметил, что этот результат требует пояснений.

По словам парламентария, низкая цена топлива в России обеспечивает транспортную доступность внутри страны. Литр бензина в России стоит 62,3 рубля — это второй самый низкий показатель среди всех стран рейтинга. При этом удорожание топлива в европейских странах ведет к росту цен на услуги и товары, а в России этот эффект выражен мягче.

Кроме того, в странах с высоким уровнем доступности бензина часто высокие налоги на транспорт и страховку. В России же совокупная стоимость владения транспортом относительно умеренная.

Российские ведомства рассматривают меры по ограничению экспорта и регулированию демпферных выплат. Эти шаги позволят сохранить для населения относительную экономическую устойчивость в части транспортных расходов.