Депутат Госдумы Шульгинов указал на низкие темпы программы по улучшению энергетической системы Хакасии

В Хакасии возросла нагрузка на оборудование трансформаторных подстанций. На сегодняшний день работы по повышению надежности завершены лишь на 152 из 3377 подстанций. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Шульгинов, сообщил сайт «Государственные новости» со ссылкой пресс-службу Аскизского района республики.

Он также отметил, что в регионе 56% опор в сети находятся в эксплуатации более 25 лет. Количество устаревших деревянных опор перевалило за 77 тысяч. Темпы текущей программы по их замене ничтожно низкие из-за того, что размер финансирования не меняется, вопреки уровню инфляции.