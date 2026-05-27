Депутат Гаврилов напомнил о возможности бесплатно провести газ до забора садового участка

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал RT о программе догазификации, которая позволяет подвести трубу до забора садового участка за счет государства.

Гаврилов подчеркнул, что программа не работает для всех СНТ. Чтобы участвовать в ней, товарищество должно находиться в границах газифицированного населенного пункта или иметь запланированную прокладку магистрали до забора СНТ. Кроме того, на жилой дом в ЕГРН должна быть запись о праве собственности.

Для начала процесса садовод должен зарегистрировать дом. Это требует подачи заявления о кадастровом учете и регистрации прав, технического плана, правоустанавливающего документа на землю и квитанции об уплате госпошлины. Перевод садового дома в жилой осуществляется согласно постановлению правительства от 28.01.2006 №47, но для домов в зонах затопления и подтопления такой перевод невозможен.

Если участок не зарегистрирован в кадастре или его границы вызывают сомнения, замер можно заказать онлайн через сервис «Социальная газификация СНТ» на сайте ППК «Роскадастр».

Сергей Гаврилов также отметил, что до 1 марта 2031 года члены товарищества могут получить садовый участок из государственной или муниципальной земли в собственность без торгов и бесплатно по п. 2.7 ст. 3 закона №137-ФЗ.