Депутат Гартунг: возвращение иностранных брендов в Россию нужно обсуждать индивидуально

Многим иностранным компаниям нет смысла возвращаться на российский рынок из-за успешной работы по импортозамещению. Этот вопрос должен рассматриваться в индивидуальном порядке, считает председатель комитета Государственной думы по защите конкуренции Валерий Гартунг. Своим мнением он поделился в беседе с Национальной Службой Новостей .

«Свято место пусто не бывает, многим просто некуда возвращаться из-за успешного импортозамещения», — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что разрешить вернуться в Россию нужно только тем брендам, ниши которых еще не заняли отечественные компании.