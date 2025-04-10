Депутат Гартунг: возвращение иностранных брендов в Россию нужно обсуждать индивидуально

Многим иностранным компаниям нет смысла возвращаться на российский рынок из-за успешной работы по импортозамещению. Этот вопрос должен рассматриваться в индивидуальном порядке, считает председатель комитета Государственной думы по защите конкуренции Валерий Гартунг. Своим мнением он поделился в беседе с Национальной Службой Новостей.
«Свято место пусто не бывает, многим просто некуда возвращаться из-за успешного импортозамещения», — отметил депутат.
Парламентарий добавил, что разрешить вернуться в Россию нужно только тем брендам, ниши которых еще не заняли отечественные компании.
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