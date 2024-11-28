Депутат Делягин рассказал, что Россия имеет потенциал для выращивания бананов

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с изданием Life рассказал, что в России есть все необходимые возможности для выращивания бананов. В этом вопросе, на его взгляд, важна поддержка государства.

Он отметил, что без поддержки государства выращивать бананы будет не менее сложно, чем те же помидоры.

«Я напомню, что в нашей стране соловецкие монахи выращивали арбузы, а когда я служил на Дальнем Востоке, местные любители выращивали виноград», — добавил в разговоре с журналистами депутат.

Делягин подчеркнул, что потенциал у нашей страны достаточно большой.