Депутат Делягин рассказал, что Россия имеет потенциал для выращивания бананов

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с изданием Life рассказал, что в России есть все необходимые возможности для выращивания бананов. В этом вопросе, на его взгляд, важна поддержка государства.
Он отметил, что без поддержки государства выращивать бананы будет не менее сложно, чем те же помидоры.
«Я напомню, что в нашей стране соловецкие монахи выращивали арбузы, а когда я служил на Дальнем Востоке, местные любители выращивали виноград», — добавил в разговоре с журналистами депутат.
Делягин подчеркнул, что потенциал у нашей страны достаточно большой.
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