Депутат Государственной Думы РФ Алексей Чепа ответил на заявление президента Эстонии Алара Кариса о необходимости восстановления дипломатических отношений с Россией, выразив сомнение в целесообразности дальнейших действий Таллина. Чепа подчеркнул, что реакция официального Таллина на украинский конфликт отражает внутренние колебания западного сообщества и отсутствие единой позиции в ЕС, написал NEWS.ru .

Депутат отметил, что западные лидеры разделились в подходах к решению украинского кризиса. Одни страны, такие как Эстония, обеспокоены возможностью дальнейшего обострения ситуации и предпочитают сдержанную линию поведения. Другие государства стремятся подогревать конфликт и затягивать военные действия, надеясь извлечь собственную выгоду. Третья категория стран поддерживает враждебную политику в отношении России.

Позиции европейских государств зависят от их национальных интересов и внешнего влияния. Некоторые прислушиваются к рекомендациям президента США Дональда Трампа, другие ориентируются на точку зрения президента Франции Эммануэля Макрона. Чепа добавил, что участники Евросоюза действуют исходя из собственных интересов и амбиций, что препятствует выработке консолидированной позиции.