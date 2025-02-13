Закон об освоении и использовании земельных участков вступает в силу с 1 марта 2025 года. Цель нововведений — не лишать граждан права собственности, а решить проблему заброшенных участков, рассказал член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин в интервью Национальной Службе Новостей.
Парламентарий отметил, что закон устанавливает трехлетний срок освоения земли, а также дает госорганам полномочия по определению критериев неиспользования участков. Земля будет считаться заброшенной, если на ней нет признаков застройки или она заросла сорняками.
Владельцу могут предоставить возможность избежать изъятия участка путем аренды или передачи его в пользование другим лицам, добавил Чаплин.
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