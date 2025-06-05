Депутат Чаплин рассказал о влиянии новой шкалы НДФЛ на россиян

В Государственной Думе раскрыли детали о том, как обновленная система налогообложения отразилась на гражданах. По словам депутата Никиты Чаплина, те, кто зарабатывает более 200 тысяч рублей ежемесячно, теперь вносят большие суммы в бюджет. Люди с меньшими доходами изменений не ощутили. Первые декларации по новой схеме будут поданы в апреле 2026 года, написал сайт NEWS.ru .

Чаплин отметил, что уже в июне станет ясно, насколько эффективно работает обновленный механизм. Большинство граждан с заработком до 200 тысяч рублей в месяц не заметили перемен, тогда как высокодоходные категории начали платить больше. В апреле 2026 года россиянам впервые предстоит отчитаться по новой системе. Депутат посоветовал внимательно следить за своими доходами и при необходимости консультироваться в налоговых органах.

Новая система затронула не только зарплаты, но и другие виды доходов: вознаграждения по договорам ГПХ, прибыль от продажи имущества, арендные платежи, дивиденды и проценты по вкладам. При этом сохранились традиционные льготы, например, не облагаются налогом наследство и подарки от близких родственников.