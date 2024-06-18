Депутат Буцкая заявила, что применение единой системы должно дать существенный прирост детей в студенческих семьях

Из большого количества инициатив поддержки студенческих семей должна сформироваться единая система, которая и приведет к росту числа детей у родителей-студентов. Об этом ИА НСН сказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Ранее сообщалось, что Госдума вместе с Минобрнауки прорабатывает вопрос внеочередного зачисления в ясли и детские сады детей, родители которых учатся в колледжах и университетах.

«Обязательно семейное общежитие, обязательно кампусы с детскими садами и яслями, не только перевод мамы на бюджетное отделение, но и папы-студента — все это должно у нас работать вместе», — добавила депутат.

Главное, чтобы очередь из людей, которые идут без очереди, не превысила обычную, сказала политик.