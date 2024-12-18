Депутат Буцкая рассказала о возможности подачи заявления на «Госуслугах» тем, кто хочет получить единое пособие на детей

В 2023 году в России появилось единое пособие, которое объединило сразу несколько выплат. Его цель — поддержать малообеспеченные семьи с детьми и беременных женщин. ОТР рассказало, кто может оформить выплату и насколько она вырастет в 2025-м.

Единое пособие — это ежемесячные денежные выплаты от Социального фонда России беременным женщинам и родителям детей до 17 лет, которые имеют доход ниже прожиточного минимума и подходят под критерии нуждаемости.

Главной составляющей единого пособия на детей является прожиточный минимум. В 2025 году он вырастет на 14,8% и на душу населения составит 17 733 рубля, для трудоспособного населения — 19 329, для детей — 17 201. Благодаря индексации пособие не только вырастет, но и на него смогут рассчитывать больше семей.

Кроме того, чтобы рассчитывать на поддержку, семья не должна выходить за рамки имущественного ценза. Так, наличие квартир и лишних квадратных метров, земельных участков или машин может лишить ее права на пособие.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, что назначение единого пособия постоянно совершенствуется. С нового года семьям, которые уже получают пособие и хотят оформить его еще на одного ребенка, станет проще это сделать. Так, им не придется проходить оценку нуждаемости. Потребуется только подача заявления на «Госуслугах».