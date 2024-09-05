Депутат Буцкая поддержала идею законопроекта об обязательной досудебной примирительной процедуре во время развода

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с ОТР прокомментировала инициативу Минюста по разработке законопроекта об обязательной досудебной примирительной процедуре во время развода.

Депутат пояснила, что досудебное примирение не будет направлено на то, чтобы предотвратить развод. Задача медиатора будет состоять в том, чтобы муж и жена услышали друг друга.

«Если это будет закон об обязательной медиации, он к чему приведет? К тому, что будет меньше несчастных людей, в том числе и детей, после развода», — считает Буцкая.

Медиатор — тот человек, который выслушает мнение жены, а затем услышит мнение мужа, пояснила политик.