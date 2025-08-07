Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина положительно оценила планы проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил « Ридус ».

По словам депутата, организация личного контакта руководителей государств свидетельствует о положительных тенденциях

«Личная встреча глав государств — это большие надежды и хороший знак. Владимир Путин — очень сильный переговорщик. Уверена, что наша страна достигнет желаемого результата», — заявила парламентарий.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа состоится в ближайшем будущем.