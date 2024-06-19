Депутат Боярский: закон об охране исторической памяти имеет особое значение для Петербурга

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в разговоре с изданием Life прокомментировал законопроект об охране исторической памяти советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Депутаты выявили необходимость отдельно прописать положения о сохранении памяти мирных граждан, пострадавших от геноцида, сказал парламентарий.

«Для моего родного Петербурга это имеет особое значение. <…> Теперь мы закрепляем этот факт на уровне федерального законодательства», — сказал он.

Совершенствование законодательной базы, которая охраняет историческую память, необходимо для того, чтобы осуществлять четкую координацию между органами в работе по сохранности памятников захоронений жертв геноцида и порядок проведения поисковых работ, добавил Боярский.