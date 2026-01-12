Депутат Боярский рассказал о работе над государственной информационной системой «Антифрод»

Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Сергей Боярский рассказал изданию «Петербургский дневник» о своих рабочих буднях.

День парламентария насыщенный: встречи, консультации, работа с документацией и законопроекты. Кроме официальных обязанностей, Сергея отличает тесная связь с избирателями Петербурга, откуда он родом. Свои рабочие дни он посвящает решению повседневных вопросов горожан, начиная от здравоохранения и заканчивая жилищными проблемами. Особенно важной темой в последнее время становятся обращения от военнослужащих и их семей, сообщил собеседник.

Он также отметил, что сейчас особый акцент сделан на цифровизации общественной сферы и защите россиян от действий кибермошенников. Комитет планирует запустить единую цифровую экосистему «Антифрод», объединяющую сервисы и инфраструктуру России.

Депутат отметил важность оперативного реагирования на возникающие угрозы и намерен совместными усилиями защитить население от злоупотреблений в интернете.