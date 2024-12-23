Депутат Боярский: работа YouTube в России зависит от соблюдения национальных законов

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский выразил мнение, что функционирование YouTube в России целиком зависит от соблюдения платформой национального законодательства. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда» .

Напомним, что ранее было сообщено о снижении трафика YouTube в России до минимального значения за всю историю наблюдений. Согласно данным мониторинга Google, начиная с 17 декабря отмечается стабильный спад. За прошедший год падение составило 67,4%.

Боярский в беседе с журналистами подчеркнул, что если платформа желает оставаться на территории страны, то «она должна выполнять требования наших законов». Он добавил, что в этом случае санкции перестанут работать.