Депутат Бессараб предложила разрешить управлять электросамокатами с 16 лет

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб в беседе с «Краснодарскими известиями» рассказала о планах по сокращению числа дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности.

По мнению парламентария, необходимо приравнять СИМ к малым транспортным средствам, например мопедам. Это позволит установить минимальный возраст для управления ими — 16 лет, а также обяжет пользователей соблюдать правила дорожного движения и нормы КоАП.

Бессараб отметила, что наибольшую опасность представляют подростки, которые не осознают рисков. В качестве долгосрочной меры она предложила городским властям развивать специализированные транспортные зоны для передвижения на СИМ.