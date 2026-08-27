Депутат Бессараб назвала категории россиян, которые с сентября получат две пенсии

Член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что право на две выплаты предусмотрено для военнослужащих, сотрудников силовых структур, добровольцев и ветеранов боевых действий. Его также имеют родители и вдовы погибших военнослужащих.

В качестве сочетания выплат возможны пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости. Родители и вдовы военных могут получать пенсию по потере кормильца вместе с другой положенной выплатой.

Бессараб добавила, что год участия в специальной военной операции засчитывается в пенсионный стаж как три года. При расчете также применяют повышенный коэффициент.

Чтобы оформить страховую пенсию по старости как вторую, мужчинам необходимо достичь 64 лет, женщинам — 59 лет. Требуются не менее 15 лет гражданского стажа и минимум 30 пенсионных баллов. Заявление можно подать через «Госуслуги», Социальный фонд России или МФЦ не позднее чем за месяц до пенсионного возраста.