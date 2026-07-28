Депутат Бессараб напомнила, что многодетные семьи имеют право на бесплатное парковочное место

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в разговоре с сайтом Lenta.ru напомнила о льготах, которые полагаются многодетным семьям и ветеранам труда, но о которых многие не знают. Среди них — право на бесплатное парковочное место для многодетных семей и возможность получения звания «Ветеран труда» с региональными надбавками.

По словам парламентария, несмотря на то, что большинство государственных услуг уже доступно в электронном виде, не все граждане осведомлены о своих социальных гарантиях. Она подчеркнула, что во многих муниципалитетах многодетные семьи могут рассчитывать на бесплатные парковочные места, однако эта информация не всегда доходит до них, отметил URA.RU.

Кроме того, Бессараб добавила, что многим гражданам не известно о возможности получения звания «Ветеран труда», которое предоставляет право на дополнительные региональные льготы.