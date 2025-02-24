Время показало, что санкционная политика европейских стран вредна, в том числе, и для самих европейцев. Такое мнение в беседе с RT высказал депутат Госдумы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Политик считает, что европейские державы продолжают антироссийский курс абсолютно бессмысленно.

«В условиях резко меняющейся геополитической действительности Европа упорно продолжает свой бессмысленный и вредный для самих же европейских стран антироссийский курс», — сказал он.

Санкции оказывают негативный эффект именно на тех тех, кто их вводит. Евросоюз буквально саботирует конструктивный подход к мирному урегулированию украинской ситуации, добавил Белик.