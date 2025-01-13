Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выражает здравую позицию касательно новых регионов России. Его риторика по данному вопросу — это объективный взгляд на реальность, считает депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Об этом он заявил в разговоре с RT.
«Отойти от популистских заявлений и упорных спекуляций, касающихся новых регионов в целом и Крыма в частности, и признать наконец очевидные факты», — призвал парламентарий властей Украины.
Белик отметил, что подобный здравый подход по новым российским регионам чужд киевскому режиму и его хозяевам с Запада.
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