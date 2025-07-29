Депутат Бахарев рассказал, что Госдума усилила борьбу с финансовым мошенничеством

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Константин Бахарев в эфире телеканала «Крым 24» озвучил итоги весенней сессии парламента в части противодействия мошенническим операциям.

Депутат указал на ряд принятых изменений, среди которых важное значение имеет право граждан самостоятельно отказываться от получения новых кредитов и займов. Также введены механизмы проверки клиентов банками и микрофинансовыми организациями, ужесточено наказание за организацию схем вывода похищенных средств и ограничен доступ несовершеннолетних к открытию банковских счетов без разрешения родителей.

Все принятые меры нацелены на обеспечение финансовой безопасности граждан и сокращение числа преступлений в банковской сфере, подчеркнул Бахарев.