Депутат Аксененко: срок военной службы в районах Крайнего Севера могут начать засчитывать в трудовой стаж

Депутат Госдумы Александр Аксененко в беседе с Ura.ru рассказал о законопроекте, по которому предлагается засчитывать военную службу в районах Крайнего Севера в трудовой стаж.
Парламентарии предлагают вернуть практику, которая существовала еще во времена СССР. Таким образом они хотят восстановить справедливость в отношении мужчин, проходящих службу в сложных климатических условиях.
«Это правильно, учитывая сложности работы на такой территории», — сказал собеседник издания.
Законопроект должны внести на рассмотрение в Госдуму в четверг, 24 октября.
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