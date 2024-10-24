Депутат Аксененко: срок военной службы в районах Крайнего Севера могут начать засчитывать в трудовой стаж

Депутат Госдумы Александр Аксененко в беседе с Ura.ru рассказал о законопроекте, по которому предлагается засчитывать военную службу в районах Крайнего Севера в трудовой стаж.

Парламентарии предлагают вернуть практику, которая существовала еще во времена СССР. Таким образом они хотят восстановить справедливость в отношении мужчин, проходящих службу в сложных климатических условиях.

«Это правильно, учитывая сложности работы на такой территории», — сказал собеседник издания.

Законопроект должны внести на рассмотрение в Госдуму в четверг, 24 октября.