«Деловая Россия» подготовит для правительства предложения по развитию АПК

«Деловая Россия» разработает инициативу для развития агропромышленного комплекса и достижения поставленных властями целей. Об этом сообщила пресс-служба общественной организации.

Президент «Деловой России», председатель совета директоров «Абрау-Дюрсо» Павел Титов отметил, что организация накопила большой опыт в сфере АПК. По его словам, участники отрасли сообща смогут разработать план решения задач и преодоления новых вызовов, поставленных перед отраслью.

Эксперты представят предложения для достижения новых целевых показателей и увеличения к 2030 году производства сельхозпродукции на 25%, а экспорта — на 50%.

Ранее замглавы Минсельхоза Московской области Дмитрий Черепнин рассказал, что в регионе в 2023 году реализовали свыше 50 проектов в аграрной сфере. В качестве примера он привел тепличный комплекс в Воскресенске на 34 гектара.