«Дальше будет только лучше». Глава Астрахани объявил о непростом для себя решении

Глава Астрахани Полумордвинов сообщил, что уходит в отставку

Фото: РИА «Новости»

Глава Астрахани Олег Полумордвинов покинет свой пост. О непростом решении он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я принял важное и непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города», — написал Полумордвинов.

Он выразил благодарность всем жителям Астрахани за общую работу и поддержку во всех делах и начинаниях. Также Полумордвинов обратился к команде, с которой работал, и депутатам гордумы. Он отметил, что за время на посту главы города было много сделано. Полумордвинов выразил надежду на то, что дальше будет только лучше.

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