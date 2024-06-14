«Дальше будет только лучше». Глава Астрахани объявил о непростом для себя решении

Глава Астрахани Олег Полумордвинов покинет свой пост. О непростом решении он сообщил в своем Telegram-канале.
«Я принял важное и непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города», — написал Полумордвинов.
Он выразил благодарность всем жителям Астрахани за общую работу и поддержку во всех делах и начинаниях. Также Полумордвинов обратился к команде, с которой работал, и депутатам гордумы. Он отметил, что за время на посту главы города было много сделано. Полумордвинов выразил надежду на то, что дальше будет только лучше.