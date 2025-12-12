Четыре человека пополнили реестр иностранных агентов

Журналист и венчурный инвестор Михаил Гуревич*, правозащитник Доржо Дугаров*, блогер Виталий Егоров* (более известный под ником Zelenyikot*) и оппозиционный деятель Александр Коровайный* пополнили реестр иностранных агентов. Об этом сообщил Минюст в пятничном пресс-релизе .

Все они распространяли фейки о российской власти, участвовали в создании материалов других иностранных агентов и организаций, признанных в России нежелательными, выступали против специальной военной операции и живут за границей.

Всего в реестре теперь 1125 позиций.

Ранее Минюст признал нежелательной деятельность в России французской организации Federation internationale pour les droits humains («Международная федерация за права человека»).

* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов