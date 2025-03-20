Слуцкий: Россия сдержит слово об отказе от ударов по энергетике Украины

Россия выполнит свои обязательства о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры обеими сторонами конфликта на Украине. Вместе с тем украинские власти уже неоднократно нарушали договоренности. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По словам депутата, несмотря на то, что президент Украины Зеленский в разговоре с Трампом огласился прекратить удары по энергетической инфраструктуре, его искренность вызывает сомнения.

«Не будут ли слова укрофюрера расходиться с делами — большой вопрос. Россия слово держит, Украина же (Минские соглашения и срыв стамбульских договоренностей тому пример) не раз его нарушала… И здесь важна роль Вашингтона в контроле за киевским режимом», — написал парламентарий.

Слуцкий также отметил, что президент Владимир Путин даже после провокаций ВСУ в станице Кавказская не отменил приказ российским военным о прекращении ударов по украинским объектам энергетики. По его словам, Зеленский воспользовался односторонней паузой.

Как считает депутат, продолжение поставок оружия на Украину приведет лишь к срыву переговоров и эскалации конфликта.

Ранее Путин поддержал инициативу Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от атак на 30 дней на объекты энергетической инфраструктуры. Российский лидер сразу дал российским военным команду прекратить удары.