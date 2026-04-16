Бывший министр спорта Колобков выступил за возвращение пива на стадионы

Экс-министр спорта России Павел Колобков в беседе с RT заявил, что запрет на продажу пива на стадионах — надуманная мера, не влияющая на уровень алкоголизации. По его мнению, вопрос не в самом алкоголе, а в формате его реализации.

Колобков предлагает разрешить продажу напитка в перерывах матчей, подчеркивая, что болельщики способны контролировать себя. В качестве примера он приводит хоккейные матчи в Красноярске и Иркутске, где зрители могли согреться, и это не приводило к нарушениям порядка.

«Сейчас мы построили закрытые стадионы, алкоголь не продаем, да и некому. Зрителей-то нет», — отметил он.

Экс-министр уверен, что существующие ограничения основаны на ложных аргументах и мешают развитию спортивной культуры.