Бывшего гендиректора «Коммерсанта» назначили замминистра просвещения

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил бывшего гендиректора издательского дома «Коммерсант» Владимира Желонкина заместителем министра просвещения. Документ опубликовали на сайте правовой информации.
Желонкин покинул «Коммерсант» летом прошлого года и в сентябре стал советником министра. Генеральным директором издательского дома стал Роман Уманский, главным редактором газеты — Михаил Лукин.
Родился 23 января 1967 года в Ленинграде. Работал гендиректором информационного агентства Русской православной церкви, телекомпании «Московия», медиагруппы «Звезда», руководил программой «Воскресное время» на Первом канале, а также был исполнительным директором Российского военно-исторического общества.
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