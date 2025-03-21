Бывшего гендиректора «Коммерсанта» назначили замминистра просвещения

Желонкин покинул «Коммерсант» летом прошлого года и в сентябре стал советником министра. Генеральным директором издательского дома стал Роман Уманский, главным редактором газеты — Михаил Лукин.

Родился 23 января 1967 года в Ленинграде. Работал гендиректором информационного агентства Русской православной церкви, телекомпании «Московия», медиагруппы «Звезда», руководил программой «Воскресное время» на Первом канале, а также был исполнительным директором Российского военно-исторического общества.