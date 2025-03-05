«Быть в обоих невозможно». Посол России напомнил Армении о необходимости сделать выбор

Армения должна выбрать между членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Евросоюзе. Об этом в интервью телеканалу 24News заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

«С самого начала российская сторона четко обозначила свою позицию: либо ЕС, либо ЕАЭС, быть в обоих невозможно», — отметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что это не просто позиция России, а вопрос объективной реальности, так как государство не может быть одновременно членом двух таможенных союзов.

Копыркин также добавил, что одним из ключевых факторов экономического развития республики является сотрудничество Армении с ЕАЭС и Россией, о чем свидетельствует статистика. Что будет происходить после перехода страны в Евросоюз, совершенно неясно.

«На данный момент динамика торговли между Арменией и ЕС отрицательная», — добавил дипломат.

Ранее парламент Армении на очередном заседании в первом чтении принял закон о процессе вступления страны в Евросоюз.