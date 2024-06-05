Использование маршрута «Север — Юг» позволит на 10 суток сократить время доставки грузов из Санкт-Петербурга в страны Персидского залива. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Что касается этой дороги, „Север — Юг“, она может превратиться в очень хороший и востребованный международный коридор», — сказал глава государства.

Путин добавил, что грузы прямо из порта Санкт-Петербурга пойдут через всю европейскую часть в Азербайджан, потом в Иран с выходом на берег Персидского залива. По его словам, такой маршрут будет почти на 10 суток быстрее, чем через Суэцкий канал.

В апреле 2024 года Владимир Путин пригласил все заинтересованные страны к участию в строительстве транспортного коридора «Север — Юг». По его словам, новый логистический маршрут поможет ускорить экономическое и социальное развитие стран Евразии и глобального Юга.