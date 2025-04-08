Бурматов высказался против создания должности уполномоченного по защите животных

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ИА НСН выступил против учреждения в России новой должности — уполномоченного по защите животных.
В интервью с агентством он пояснил свою позицию: «Нет необходимости вводить такую должность».
Парламентарий выразил сомнения относительно целесообразности введения новых должностей в текущих условиях, отмечая дополнительные затраты на содержание аппаратов и ресурсов. Он предложил использовать потенциал существующих структур, таких как региональные Общественные палаты, которые уже включают в себя компетентных представителей различных регионов. Депутат также подчеркнул, что депутаты Госдумы обладают большими полномочиями в вопросах защиты животных по сравнению с омбудсменом.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил создать институт уполномоченных по защите животных при Минприроды.
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