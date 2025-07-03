Будущее угольной отрасли Хакасии обсудили на заседании Совета по развитию Сибири

Будущее угольной отрасли Хакасии стало предметом обсуждения на заседании Совета по развитию Сибири. По мнению спикера Верховного совета республики Сергея Сокола, важно обратить внимание на глубокую переработку сырья, поскольку спрос на уголь в будущем может сократиться, написали «Государственные новости» .

На заседании Совета по развитию Сибири под руководством заместителя председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера был рассмотрен вопрос о спасении угольной отрасли Хакасии. Инициатива предусматривает меры поддержки угольщиков, которые были разработаны на основе согласованной позиции всех разрезов региона, сообщил Сергей Сокол.

Проблема усложняется тем, что Хакасия сильно зависит от экспорта: 95% добытого угля отправляется за рубеж, в то время как соседние регионы ориентированы на внутренний рынок. Сенатор Александр Усс отметил, что в долгосрочной перспективе спрос на уголь будет снижаться, поэтому необходимо развивать глубокую переработку сырья — производство кокса, сорбентов и углеродных материалов.