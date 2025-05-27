Песков: Путин четко дал понять, что хулиганить беспилотниками в России нельзя

Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» .

«Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так „беспилотниками хулиганить“ у нас в России. Будете хулиганить — будете получать», — отметил представитель Кремля.

Он обратил внимание, что Россия обеспечивает свою безопасность. Песков напомнил, что западные СМИ предвзято подают информацию об ударах БПЛА по российской территории. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ни европейцы, ни американцы не хотят замечать удары дронов, которые противник наносит по социальным объектам.

Ранее Песков заявил, что наращивание атак Украины диссонирует с устремлением к миру.