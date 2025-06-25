«Бразилия не заняла четкую позицию». Ушаков объяснил, почему Путин не поедет на саммит БРИКС

Ушаков: Бразилия не заняла позицию, чтобы Путин мог прибыть на заседание БРИКС

Глава России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в режиме видеосвязи. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, его слова привело РИА «Новости» .

«Бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании», — заявил Ушаков.

Он пояснил, что такое решение связано с рядом сложностей, включая требования Международного уголовного суда. А непосредственно в Бразилии российскую сторону представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Перед этим заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что ключевой задачей страны на саммите станет продвижение инициатив, предложенных России.

По его словам, эти инициативы направлены на усиление роли БРИКС в мировой финансовой системе, развитие межбанковского сотрудничества и увеличение расчетов в национальных валютах.

Саммит БРИКС состоится в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля 2025 года. Бразилия возглавила объединение 1 января 2025 года. В 2024 году председательство принадлежало России, а главным событием тогда стал саммит в Казани 22–24 октября.

Ранее страны БРИКС в совместном заявлении назвали атаки Израиля и США на Иран нарушением международного права и Устава ООН, напомнил RT.