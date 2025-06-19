Бизнес-миссия «Сделано в России» завершилась в Бишкеке

Многоотраслевая бизнес-миссия под названием «Сделано в России», организованная Российским экспортным центром, состоялась в Бишкеке. Проект посвящен продвижению российских товаров и технологий на рынки Центральной Азии, а также развитию экономических связей между Россией и Киргизией, написали «Государственные новости» .

Российская экономика активно участвует в модернизации промышленности и аграрного сектора Киргизии, улучшая инфраструктуру и обеспечивая реализацию социальных программ. Представители более 40 российских компаний приняли участие в миссии, презентуя разнообразные продукты и решения, включая нефтегазовое оборудование, промышленные строительные материалы, сельхозпродукцию, потребительские товары и инженерные решения.

Весной 2025 года, в рамках международной строительной выставки KyrgyzBuild 2025, состоялось подписание соглашения о создании Российско-Кыргызского предприятия «Ирбис-курулуш». Компания специализируется на инженерных услугах и строительстве, способствуя интеграции экономик двух стран.

Объем экспорта из России в Киргизию в 2024 году составил 2,1 миллиарда долларов, что на 15,4% больше показателя предыдущего года. Стороны поставили цель удвоить взаимную торговлю в ближайшем будущем, доведя ее до пяти миллиардов долларов.