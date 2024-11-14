Бессараб назвала идею священника Максима Миняйло о замене маткапитала на выплату МРОТ непродуманной

Инициатива уральского священника Максима Миняйло о замене маткапитала на выплату МРОТ на каждого ребенка является непродуманной. Таким мнением с «Ридусом» поделилась член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам парламентария, материнский капитал не подменяет ежемесячное пособие, а выплачивается параллельно с ним. Матери проиграют, если предложение Миняйло будет реализовано.

«Это пособие, в зависимости от нуждаемости семьи, выплачивается в размере от 50-75 до 100% минимального размера оплаты труда, независимо от количества детей», — пояснила Бессараб.

Лишение маткапитала не соответствует той политике государства, которую оно приняло по развитию семьи, материнства и детства.