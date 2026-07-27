Беглов возглавил рейтинг самых упоминаемых чиновников Петербурга

По итогам исследования, которое провели газета «Петербургский дневник» и аналитическая система «Медиалогия», губернатор Александр Беглов стал самым упоминаемым членом правительства Петербурга.

Губернатор Александр Беглов стал безусловным лидером рейтинга самых популярных персон в Петербурге. Политолог Юрий Светов объяснил это активной работой городских властей по информированию жителей о развитии города.

По его словам, губернатор регулярно проводит рабочие объезды, выступает в СМИ и лично участвует в обсуждении новых проектов и запуске объектов. Светов добавил, что заметную роль играют и выставки достижений районов, которые привлекают внимание горожан.

Эксперт также отметил активность вице-губернаторов. Он подчеркнул, что для них диалог с петербуржцами остается важной частью работы.

Среди депутатов Законодательного собрания Петербурга первое место занял председатель парламента Александр Бельский. Политолог Дмитрий Солонников заявил, что Бельский остается открытым для СМИ и поэтому вызывает устойчивый интерес аудитории.

Солонников добавил, что в рейтинге высокие позиции заняли главы профильных комиссий, которые курируют транспорт, социальную политику и бюджетный процесс. По его мнению, именно эти темы сильнее всего волнуют жителей города.

Среди комитетов правительства Петербурга первое место занял председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Сопредседатель Российского общества политологов Станислав Еремеев связал это с тем, что промышленный рост стал одной из главных задач и вызывает повышенный интерес к работе власти.