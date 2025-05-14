Бастрыкин провел совещание по вопросам расследования резонансных преступлений

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам расследования резонансных преступлений. В мероприятии приняли участие заместители главы СК, а также руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата и региональных следственных управлений, сообщили на сайте ведомства .

Исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олег Бобков доложил о ходе расследования уголовного дела о хулиганских действиях в общественном транспорте. Ранее решение о возбуждении дела отменили. Однако по поручению Бастрыкина дело возбудили снова.

Глава ведомства также поинтересовался результатами расследования уголовного дела в отношении 16 лиц в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Их обвиняют в хулиганстве, возбуждении ненависти и вражды. В 2023 году в Петербурге они систематически нападали на местных жителей, провоцируя драки в общественных местах и снимая все на камеру для публикации в Сети.

О расследовании уголовного дела по факту взрыва и пожара по улице Генерала Тюленева в Москве доложил руководитель ГСУ СКР по столице Андрей Стрижов.

Руководитель СКР по Республике Дагестан Дмитрий Беляев рассказал, как продвигается расследование дела о нападении на сотрудников полиции в Махачкале.

Бастрыкин также уделил внимание вопросам законности предоставления жилья россиянам, которые недавно получили гражданство России. Он отметил, что подобные действия местных органов власти вызывают обоснованное возмущение у коренных жителей нашей страны.