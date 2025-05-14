Банк ВТБ (ПАО) нарушил Закон о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о направлении на его мобильный телефон СМС-сообщений с рекламой финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования части 7 статьи 5, части 1 статьи 28, пункта 2 части 2 статьи 28 Закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения Банка ВТБ (ПАО) к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.
Интересно
Согласно пункту 2 части 2 статьи 28 Закона о рекламе реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности не должна умалчивать об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугами лица, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий.
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