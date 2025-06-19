Автодор и Совкомбанк подписали соглашение о сотрудничестве

Зампредседателя правления Автодора Константин Макиев и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский на полях Петербургского международного экономического форума подписали договор о сотрудничестве. Теперь госкомпания и банк совместно будут управлять трафиком и развивать пользовательские сервисы.

Среди уже запланированных проектов — проработка более удобных способов оплаты проезда по трассам госкомпании. Кроме того, стороны хотят повысить информированность пользователей скоростных трасс о доступных сервисах. Также возможны другие совместные проекты, инициированные любой из двух сторон по собственному профилю.

Документ вступил в силу с момента подписания, будет действовать два года и создает основу для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Впоследствии стороны проработают также соглашение о конфиденциальности.