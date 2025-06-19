Автодор и Совкомбанк подписали соглашение о сотрудничестве

Зампредседателя правления Автодора Константин Макиев и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский на полях Петербургского международного экономического форума подписали договор о сотрудничестве. Теперь госкомпания и банк совместно будут управлять трафиком и развивать пользовательские сервисы.
Среди уже запланированных проектов — проработка более удобных способов оплаты проезда по трассам госкомпании. Кроме того, стороны хотят повысить информированность пользователей скоростных трасс о доступных сервисах. Также возможны другие совместные проекты, инициированные любой из двух сторон по собственному профилю.
Документ вступил в силу с момента подписания, будет действовать два года и создает основу для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Впоследствии стороны проработают также соглашение о конфиденциальности.
Трамп оказался перед сложным выбором из-за ядерного подземного завода Ирана
Поток туристов хлынул в Крым через Херсонскую область
«Я стала заложницей формата». Анна Хилькевич рассказала о роли мечты
Строительная готовность моста у озера Черное в Люберцах достигла 70%
Электромобили России предложили оснастить зелеными номерами. Почему идея неудачна?
Дуров на французском предупредил об угрозе свободе слова в Европе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте