АО «Почта Банк» нарушило Закон о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о направлении на его мобильный телефон звонка с рекламой финансовой услуги Банка с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением было возбуждено дело по признакам нарушения Банком части 1 статьи 18, части 1 и части 3 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в распространении недостоверной рекламы финансовых услуг.