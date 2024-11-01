АО «Почта Банк» нарушило Закон о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о направлении на его мобильный телефон звонка с рекламой финансовой услуги Банка с признаками нарушения Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением было возбуждено дело по признакам нарушения Банком части 1 статьи 18, части 1 и части 3 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в распространении недостоверной рекламы финансовых услуг.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения АО «Почта Банк» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.
Интересно
Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.
Согласно части 1 статьи 28 Закона о рекламе реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги или осуществляющего данную деятельность (для юридического лиц – наименование, для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя и (если имеется) отчество).
Согласно части 3 статьи 28 Закона о рекламе, если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием ими и погашением кредита или займа, содержит информацию о процентных ставках, такая реклама должна содержать информацию, указанную в пункте 10 части 4 статьи 5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)».
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