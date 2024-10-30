Аналитик Юшков подтвердил мнение о том, что усиление санкций против России опасно для мировой экономики

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал статью французской газеты Le Monde, в которой говорится, что усиление санкций против России опасно для мировой экономики. Об этом сообщил RT.
Аналитик считает, что это утверждение вполне себе верное. По его словам, если убрать хотя бы один миллион баррелей нефти в сутки, которую добывает Россия, это уже создаст дефицит.
Жесткие санкции в отношении российской нефти приведут к энергетическому кризису. От этого, как заметил Юшков, пострадают любые потребители нефти, потому что топливо подорожает одновременно для всех.
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