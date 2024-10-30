Аналитик Юшков подтвердил мнение о том, что усиление санкций против России опасно для мировой экономики

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал статью французской газеты Le Monde, в которой говорится, что усиление санкций против России опасно для мировой экономики. Об этом сообщил RT .

Аналитик считает, что это утверждение вполне себе верное. По его словам, если убрать хотя бы один миллион баррелей нефти в сутки, которую добывает Россия, это уже создаст дефицит.

Жесткие санкции в отношении российской нефти приведут к энергетическому кризису. От этого, как заметил Юшков, пострадают любые потребители нефти, потому что топливо подорожает одновременно для всех.