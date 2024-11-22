Аналитик Федосова назвала план Германии о подготовке войны с Россией неудачной попыткой ответа на заявление Путина

Германия опубликовала «Оперативный план» по подготовке крупномасштабной войны с Россией. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова назвала этот доклад плохой попыткой ответить на заявление президента Владимира Путина. Об этом она заявила в интервью RT .

По ее мнению, в действительности этого ответа нет, поэтому ФРГ пытается держать лицо и по инерции продолжает разгон военной риторики.

Федосова уверена, что в российском Генштабе так же прорабатываются различные тактики при возможном столкновении с врагом, однако эти сведения составляют стратегическую тайну. Западу же ничего не остается, кроме как демонстрировать свои якобы пугающие планы, подчеркнула аналитик.