Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT прокомментировал решение ЕС ввести запрет на экспорт в Россию игровых контроллеров в рамках 16-го пакета санкций. По его словам, европейские политики упорно игнорируют законы экономики.
Он считает это решение шагом к изоляции самой Европы.
«Вместо давления на Москву Брюссель рискует спровоцировать конфронтацию с Глобальным Югом, который давно устал от двойных стандартов Запада», — сказал Антонов.
Европа наивно верит, что ограничения на энергетику, транспорт и технологии ослабят Россию, высказал мнение аналитик.
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