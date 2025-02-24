Аналитик Антонов заявил, что европейские политики «игнорируют» законы экономики

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT прокомментировал решение ЕС ввести запрет на экспорт в Россию игровых контроллеров в рамках 16-го пакета санкций. По его словам, европейские политики упорно игнорируют законы экономики.

Он считает это решение шагом к изоляции самой Европы.

«Вместо давления на Москву Брюссель рискует спровоцировать конфронтацию с Глобальным Югом, который давно устал от двойных стандартов Запада», — сказал Антонов.

Европа наивно верит, что ограничения на энергетику, транспорт и технологии ослабят Россию, высказал мнение аналитик.