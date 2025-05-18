Алкогольный бизнес в Вологодской области затрещал по швам после запретов

В Вологодской области после ужесточения правил продажи алкоголя прекратили работу больше трети магазинов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Он провел совещание по оценке результатов исполнения нового закона, который начал действовать с 1 марта. По его словам, в области из 610 алкомаркетов после внедрения инициативы закрылись 232 точки.

Филимонов уточнил, что среди них 145 федеральных и 87 региональных точек, две из которых закрылись на прошедшую неделю.

«В Вологде из 118 алкомаркетов сейчас работают 59; в Череповце было 265 точек, осталось 145», — написал губернатор.

Три района — Вашкинский, Устюженский и Сямженский — полностью отказались от подобных магазинов.

Филимонов подчеркнул, что власти совместно с правоохранителями следят за исполнением закона. Проверяют торговые точки на соответствие нормам, а также пресекают нелегальную продажу алкоголя в соцсетях.

По его данным, за март–апрель 2025 года аварий по вине пьяных водителей стало меньше — 15 случаев против 21 в 2024-м. Нарушений из-за распития алкоголя в неположенных местах сократилось на треть.

«Все меньше пациентов госпитализируют в стационар с алкогольным психозом и отравлением», — отметил Филимонов.

Он уточнил, что по данным Минздрава России, смертность в регионе за квартал упала вдвое.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов обвинил руководство сетей алкомаркетов в «алкогольном терроризме» и категорически не согласился с высказываниями владельца «Красного&Белого» Сергея Студенникова о том, что Россия — это трезвая страна.