Алексея Паршина назначили на должность руководителя Центра управления регионом Калужской области. Об этом сообщил «Бриф24» со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу.

Ранее Паршин участвовал в реализации проектов в Калужской области, а также курировал проекты в Центральном федеральном округе, написал сайт «Государственные новости».

Глава региона выразил уверенность, что опыт Паршина положительно повлияет на его работу на новом месте.