Алексея Паршина назначили на должность руководителя Центра управления регионом Калужской области
Алексея Паршина назначили на должность руководителя Центра управления регионом Калужской области. Об этом сообщил «Бриф24» со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу.
Ранее Паршин участвовал в реализации проектов в Калужской области, а также курировал проекты в Центральном федеральном округе, написал сайт «Государственные новости».
Глава региона выразил уверенность, что опыт Паршина положительно повлияет на его работу на новом месте.
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